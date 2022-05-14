بوتين: إنهاء حياد فنلندا العسكري سيكون «خطأ»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، أن إنهاء الحياد العسكري لفنلندا سيكون «خطأ».

وجاء في بيان صادر عن الكرملين، «شدد فلاديمير بوتين على أن إنهاء السياسة التقليدية للحياد العسكري سيكون خطأ، حيث لا يوجد تهديد لأمن فنلندا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتوقع الأحد الإعلان عن ترشيح هلسنكي لعضوية الناتو، الأمر الذي يثير استياء موسكو.

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الخميس، أعرب الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء، سانا مارين، عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وقالا في بيان مشترك إن «عضوية ناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى ناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته». وشددا على أن «على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى ناتو دون تأخير».

فيما حذر الكرملين من انضمام فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي «ناتو»، معتبرًا أن الأمر سيمثل «تهديدًا» لروسيا، وقال إن «توسيع ناتو واقتراب الحلف من حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقرارًا وأمنًا».