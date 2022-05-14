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شرطة الاحتلال تفتح تحقيقا في ممارسات عناصرها خلال تشييع جثمان شيرين أبوعاقلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 02:21 مساء
شرطة الاحتلال تفتح تحقيقا في ممارسات عناصرها خلال تشييع جثمان شيرين أبوعاقلة
اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على نعش شيرين أبوعاقلة. 13 مايو 2022. (الإنترنت)
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أمر قائد الشرطة الإسرائيلية، بفتح تحقيق في ممارسات عناصرها خلال جنازة شيرين أبوعاقلة في القدس، بحسب ما أعلنت الشرطة السبت، بعد تنديد دولي.

وقالت الشرطة في بيان إن «مفوض الشرطة الإسرائيلية بالتنسيق مع وزير الأمن العام أمر بإجراء تحقيق في الحادث»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- موجة تنديد دولية بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين أبوعاقلة

 وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ممارسات الشرطة الإسرائيلية، بعد أن أظهرت لقطات تلفزيونية عناصرها يهجمون على موكب تشييع الصحفية في قناة الجزيرة الجمعة، بعد يومين من مقتلها خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

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