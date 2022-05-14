أطنان من النفايات تجتاح شوارع الصين بسبب سياسة «صفر كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط

تسببت عمليات الإغلاق والقيود التي تنتهجها الصين حاليًا، في حربها ضد أكبر موجة تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، منذ اندلاع الجائحة في أيامها الأولى، في تسجيل زيادة هائلة في حجم القمامة في أكبر مدنها، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة.

وقالت «بلومبرغ»، إن النفايات المتعلقة بالوقاية من الفيروس الفتاك، ومن بينها تلك الواردة من المستشفيات وعيادات الحمى ومرافق العزل، زادت بنحو 4.5 ضعف، لتصل إلى نحو 1400 طن يوميًا في مدينة شنغهاي من 308 أطنان قبل بدء موجة التفشي الحالية في مارس الماضي.

- بكين تحذر من ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

- غضب في شنغهاي من الإغلاق بسبب «كورونا»: اسمعوا صوتنا

نقلت الوكالة عن جريدة الشعب الصينية اليومية، قولها إن حجم النفايات المنزلية اليومية المرتبطة بـ«كوفيد» في المدينة البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، والتي تخضع للإغلاق منذ خمسة أسابيع، بلغ نحو 3300 طن هذا الشهر، مقارنة بـنحو 73 طنًا فقط يوميًا في فبراير الماضي.