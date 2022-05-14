روسيا ستتخذ «التدابير الاحترازية الملائمة» إذا نقل حلف الأطلسي قوات نووية قرب حدودها

القاهرة - بوابة الوسط

قال مساعد وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، السبت، إن موسكو ستتخذ التدابير الاحترازية الملائمة، إذا نشر حلف شمال الأطلسي بنية تحتية وقوات نووية قرب الحدود الروسية.

وأضاف غروشكو، أن روسيا ليس لديها أي نوايا عدوانية تجاه فنلندا والسويد، ولا ترى أي أسباب «حقيقية»، لانضمام البلدين إلى الحلف، وفق ما نقلت وكالة «يورو نيوز» عن وكالة الإعلام الروسية.

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الخميس، أعرب الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء، سانا مارين، عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وقالا في بيان مشترك إن «عضوية ناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى ناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته». وشددا على أن «على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى ناتو دون تأخير».

فيما حذر الكرملين من انضمام فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي «ناتو»، معتبرًا أن الأمر سيمثل «تهديدًا» لروسيا، وقال إن «توسيع ناتو واقتراب الحلف من حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقرارًا وأمنًا».