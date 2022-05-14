احتجاجات في إيران على رفع الحكومة أسعار سلع غذائية أساسية

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدن إيرانية خلال اليومين الماضيين، احتجاجات شارك فيها المئات رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الجمعة.

وأعلن الرئيس إبراهيم رئيسي ليل الإثنين الماضي سلسلة من الاجراءات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، تشمل تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد كزيت الطهو ولحوم والبيض، حسب وكالة «فرانس برس».

وتواجه طهران أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الأولى الانسحاب أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في العام 2018.

وقبيل دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من الجمعة، نزل مئات الإيرانيين الى الشوارع في مدن عدة رفضا لها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» اليوم.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 20 شخصا جرى توقيفهم على هامش احتجاجات في دزفول بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث رفع محتجون شعارات تطالب السلطات بالعودة عن رفع الأسعار.

وسجلت أبرز الاحتجاجات في محافظة خوزستان، حيث قام متظاهرون بالتعدي على متاجر ومحاولة إضرام النيران في مسجد، وفق ما أوردت «إرنا»ن كما سجلت احتجاجات في مدن أخرى، وفي منطقة فشاويه بمحافظة طهران.