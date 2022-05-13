وزير الدفاع الأميركي يطالب نظيره الروسي بوقف إطلاق النار فورا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الجمعة، نظيره الروسي سيرغي شويغو بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا في أول اتصال هاتفي بينهما منذ بدء الحرب، وفق ما أعلن «بنتاغون».

وقال الناطق باسم «بنتاغون» جون كيربي في بيان إن أوستن «حض على وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا وشدد على أهمية إبقاء قنوات التواصل» مفتوحة، حسب وكالة «فرانس برس».

إلا أن «بنتاغون» قلل من النتائج المحرزة من هذا الاتصال، مشيرًا إلى أنه لم يؤد إلى معالجة أي «مشكلة خطيرة».

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين إن «الاتصال في ذاته لم يعالج أي مشكلة خطيرة أو يؤد الى تغييرات مباشرة في ما يقوم به الروس أو يقولونه».