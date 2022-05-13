15 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بالتراجع عن مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت 15 دولة أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الجمعة، إسرائيل بالتراجع عن مشروع لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك «نعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار مجلس التخطيط الإسرائيلي الموافقة على مخططات لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية. نطالب السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار».

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ووافقت لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، على بناء 4427 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت منظمة غير حكومية تتبع الاحتلال، صدور موافقة نهائية لبناء 2791 وحدة، والمصادقة بشكل أولي على بناء 1636 وحدة أخرى في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967م، وحيث يعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، وفق وكالة «فرانس برس».