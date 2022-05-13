تقرير رسمي: انضمام السويد لـ«حلف الأطلسي» يخفض خطر نشوب نزاع في شمال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد تقرير رسمي عُرض الجمعة، قبل قرار للسويد بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن خطوة من هذا النوع للدولة الاسكندنافية ستقلل خطر نشوب نزاع في شمال أوروبا.

وقال التقرير، الذي أعدته الحكومة والأحزاب السياسية، إن «عضوية السويد في الناتو سترفع عتبة (اندلاع) نزاعات عسكرية وبالتالي سيكون لها تأثير رادع في شمال أوروبا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، في مؤتمر صحفي، «رأينا أننا لن نتعرض لهجوم عسكري تقليدي، ردا على الترشح المحتمل للناتو».

- اتفاقية دفاع مشترك بين السويد وبريطانيا

والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونظيرته السويدية، ماغدالينا أندرسون، إبرام اتفاقية دفاع وحماية متبادلة في حالة وقوع عدوان، قبل قرار السويد بشأن الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وقال رئيس الحكومة البريطانية خلال مؤتمر صحفي مشترك في السويد: «إذا تعرضت السويد للهجوم وتطلعت إلينا للحصول على الدعم فسوف نقدمه لها»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».