الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ500 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، بتقديم مساعدة عسكرية إضافة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو (520 مليون دولار)، وذلك خلال اجتماع لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في شمال ألمانيا.

وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا إلى ملياري يورو، منذ بدء الغزو الروسي، حسبما صرح بوريل، خلال اجتماع وزراء خارجية دول السبع الذي يستمر حتى السبت، بحسب وكالة «فرانس برس».

- لودريان يؤكد «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا «حتى النصر»

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال الاجتماع نفسه، «الوحدة القوية جدا» لدول مجموعة السبع في دعم أوكرانيا، في حربها ضد روسيا «حتى النصر».

ودعا وزراء خارجية المجموعة المجتمعون في ألمانيا، نظيريهم الأوكراني والمولدافي، إلى المشاركة في مناقشاتهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال لودريان «هذا جزء من وحدة قوية جدا لأعضاء مجموعة السبع، لمواصلة دعم حرب أوكرانيا من أجل سيادتها حتى النصر».