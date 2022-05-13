6 وفيات في كوريا الشمالية جراء «حمّى» بعد رصد إصابات كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية الجمعة عن وفاة ستة أشخاص جراء «حمّى»، وقد ثبتت إصابة أحدهم بكوفيد، وذلك غداة رصد أول حالة إصابة رسمية بالفيروس في البلاد.

وأوردت الوكالة أن «حمّى لم يتسن تحديد سببها انتشرت بشكل سريع في أنحاء البلاد منذ نهاية أبريل»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت: «توفي ستة أشخاص (ثبتت إصابة أحدهم بالمتحورة المتفرعة عن أوميركيون بي-إيه.2)».

عزل 187 ألف شخص مصابين بحمّى

أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، أنها «عزلت وتعالج» 187 ألف شخص مصابين بحمّى، بعد أن أبلغت عن أولى حالات الإصابة بكوفيد، مؤكدة أن حالة وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بتفشي الفيروس.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أنه «حتى الآن، عُزل ما يصل إلى 187800 شخص ويجري علاجهم»، مضيفة أنّ ستة أشخاص أصيبوا بحمّى قد توفّوا، وأنّ أحدهم ثبُتت إصابته بالمتحورة أوميكرون.