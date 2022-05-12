الأمم المتحدة: 6 ملايين أوكراني هربوا من الحرب للخارج

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة في جنيف، الخميس، بأن أكثر من ستة ملايين أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وذكر موقع المفوضية أنه حتى 11 مايو لجأ ستة ملايين و29 ألفا و705 أوكرانيين أولا إلى بلدان محاذية قبل أن يواصلوا طريقهم غالبا إلى دول أخرى، وفق وكالة «فرانس برس».

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وتستضيف بولندا أكبر عدد من اللاجئين قدر حتى التاريخ المذكور بثلاثة ملايين و272 ألفا و943 أوكرانيا.

وقبل يومين، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح أكثر من ثمانية ملايين شخص حتى 3 مايو داخل أوكرانيا بعد أكثر من شهرين من بداية الغزو الروسي للبلد.

وتقدّر المنظمة وصول عدد الأشخاص الذين أُرغموا على الفرار من منازلهم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى 13 مليونا و686 ألف شخص، بينهم 8 ملايين و29 شخصا نزحوا داخل الأراضي الأوكرانية فيما فرّ الباقون إلى خارجها.