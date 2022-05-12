الأمم المتحدة: فتح تحقيق حول اتهام روسيا بارتكاب «فظائع» بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بغالبية كبيرة على فتح تحقيق حول «فظائع» منسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا، اليوم الخميس.

وحظي القرار بموافقة 33 عضوا مقابل معارضة عضوين هما الصين وإريتريا وامتناع 12 عضوا عن التصويت، حسب وكالة «فرانس برس».

ونص القرار على أن تجري اللجنة الدولية للامم المتحدة حول أوكرانيا تحقيقا في شأن «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبت في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي نهاية فبراير وفي آمارس 2022، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين عنها».

ويبدو أن المنظمة الدولية صعدت من لهجتها ضد موسكو، ففي أوائل مارس الماضي وبعد أيام من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا (انطلقت في 24 فبراير)، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضا بغالبية كبيرة لصالح إطلاق تحقيق عالي المستوى فيما سماه «الانتهاكات التي ارتُكبت في أعقاب الغزو الروسي»، لكن المصطلح هذه المرة أكبر، إذ ارتقى إلى «فظائع»؛ لم يكشف بعد عن مدى العقوبات المحتملة إذا ما جرى إثباتها.

ووقتها، صوت 32 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 مقعدا لصالح إطلاق التحقيق، على أمل تحميل مرتكبيها المسؤولية. ولم تصوت غير دولتين هما روسيا وإريتريا ضد الخطوة.