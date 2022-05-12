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الاحتلال يعتزم بناء نحو 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 04:08 مساء
الاحتلال يعتزم بناء نحو 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
فلسطيني يحمل لافتة رافضة للاستيطان الإسرائيلي. (أرشيفية: الإنترنت).
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وافقت لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي على بناء 4427 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس.

وأكدت منظمة غير حكومية تتبع الاحتلال، صدور موافقة نهائية لبناء 2791 وحدة، والمصادقة بشكل أولي على بناء 1636 وحدة أخرى في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967م، وحيث يعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، وفق وكالة «فرانس برس».

سياسة الاستيطان وهدم المنازل مرفوضة
وبسبب سياسة الاستيطان الإسرائيلية، اتهمت الرئاسة الفلسطينية تل أبيب بتكريس نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين عبر إجراءات هدم المنازل والإخلاء والتوسع الاستيطاني.

وحذر الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبوردينة، الجمعة الماضية من خطورة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح بهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية، وتهجير أكثر من أربعة آلاف فلسطيني.

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تل أبيب تهجر الأطفال 
وذكر أبوردينة أن القرار المذكور يطال نحو 500 طفل فلسطيني، ويرقى إلى مستوى التهجير القسري والإخلاء العرقي، ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.

كما حذر من خطط إسرائيل للاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا لاستكمال مخطط «إي وان» الاستيطاني لعزل مدينة القدس.

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