مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر

القاهرة - بوابة الوسط

رأى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أن الحرب الأوكرانية ـ الروسية قد «قلبت موازين القوى»، مؤكدًا أن «روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر».

وقال دراغي في مؤتمر صحفي في واشنطن، الأربعاء، إن حرب أوكرانيا ضد روسيا «كانت تجسد رواية داوود النبي ضد العملاق جوليات، والآن لم يعد لهذا الأخير وجود وروسيا لم تعد تلك التي لا تقهر»، وفق ما نقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية.

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وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية، أن هذه الحرب قد «غيرت وجه» الاتحاد الروسي، «ففي البداية كانت حربًا تمثل جوليات وداوود»، أي «في الأساس دفاع يائس بدا أنه فشل أيضًا، واليوم تغير المشهد، وانقلب رأسًا على عقب تمامًا، وبالتأكيد لم يعد لجوليات وجود».

وخلص دراغي إلى أنه «ما كان يبدو أنه قوة لا تقهر في ميدان الحرب ومع كل ما يمتلك من الأسلحة التقليدية، ثبت أنه ليس ذلك الذي لا يقهر».