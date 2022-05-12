زعيم كوريا الشمالية يأمر بإغلاق عام في البلاد بعد تسجيل أول إصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الخميس، بفرض إجراءات إغلاق عام على المستوى الوطني بعدما سجّلت بلاده أول إصابة بفيروس «كورونا» المستجد منذ بدء انتشار الجائحة من الصين قبل عامين ونصف العام، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم «دعا كل مدن البلاد وكل مقاطعاتها إلى فرض إجراءات حجر صارمة على أراضيها، وإلى تنظيم العمل والإنتاج بعد عزل كل وحدة عمل وكل وحدة إنتاج وكل وحدة سكنية عن بعضها البعض»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتعهّد أون بالتغلب على الجائحة، من خلال تطبيق نظام حجر صحّي «طارئ إلى أقصى درجة»، والقضاء «على جذورها في أقصر فترة زمنية ممكنة».

وفي وقت سابق، أكّدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بالفيروس قائلة إنه نسخة من المتحور «أوميكرون»، القادر على التفشّي بسرعة.