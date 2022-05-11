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قتيل و3 جرحى في هجوم أوكراني استهدف بيلغورود جنوب روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 09:48 مساء
قتيل و3 جرحى في هجوم أوكراني استهدف بيلغورود جنوب روسيا
مركز تجاري دمرته صواريخ روسية في مدينة أوديسا. (أ ف ب)
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قُتل شخص وأُصيب ثلاثة آخرون في قصف مصدره أوكرانيا طاول جنوب غرب روسيا، وفق ما أفاد حاكم منطقة بيلغورود المستهدفة الأربعاء.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر تطبيق «تلغرام»: «حتى الآن قضى شخص. لقد توفي في سيارة الإسعاف وهناك ثلاثة جرحى».

الحصار الروسي لخاركيف 
وفي سياق متصل قالت السلطات الأوكرانية، ليل الثلاثاء الأربعاء، إن الحصار الروسي لخاركيف (شرق) ثاني مدن أوكرانيا التي تتعرض للقصف منذ نهاية فبراير، بدأ يضعف بينما تتوقع واشنطن أن يمتد النزاع إلى جنوب غرب البلاد. 

وصرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في تسجيل فيديو، بأن «قواتنا المسلحة أعطت الجميع أخبارًا سارة من منطقة خاركيف. يتم طرد المحتلين تدريجيًا من خاركيف». وأضاف: «أنا ممتن لجميع مقاتلينا الصامدين في أرضهم ويبرهنون على قوة خارقة لطرد جيش الغزاة».

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وكتبت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على «فيسبوك»: «تم تحرير بلدات تشيركاسي تيتشكي وروسكي تيتشكي روبيجني وبيرق» في منطقة هذه المدينة الكبيرة، موضحة أنه «بذلك أُبعد العدو إلى مسافة أكبر عن خاركيف وبات لدى المحتلين إمكانات أقل لضرب مركز المنطقة».

معارك طاحنة
لكنها أضافت أن «حدة القصف في منطقة خاركيف ارتفعت». وكتب أوليغ سنيغوبوف، رئيس إدارة منطقة خاركيف الإقليمية على تطبيق «تلغرام»، أنه «عبر الانسحاب، يترك المحتلون الروس وراءهم أفخاخًا مميتة»، أي ألغام.

وتعرضت الأحياء الشمالية والشمالية الشرقية لخاركيف، التي كانت تضم نحو 1.5 مليون نسمة قبل الحرب، لقصف بالصواريخ الروسية منذ أسابيع؛ ما أدى إلى مقتل مدنيين. وفي نهاية فبراير أراد الروس الاستيلاء على المدينة، من دون جدوى. فقد قاومت القوات الأوكرانية ودفعتهم إلى التراجع بضعة كيلومترات في معارك طاحنة.

ممر إلى ترانسدنيستريا
وتهدف «المرحلة الثانية» من «العملية العسكرية الخاصة» التي أعلنتها موسكو إلى السيطرة على حوض دونباس بالكامل، مع احتدام المعارك في منطقة لوغانسك خصوصًا.

لكن الاهتمام بات يتركز على جنوب غرب البلاد. وقالت مديرة الاستخبارات الأميركية أفريل هاينس، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد «توسيع رقعة» النزاع ليشمل ترانسدنيستريا، المنطقة الواقعة في مولدافيا، التي أعلنت انفصالها في 1990.

وفي 22 أبريل، قال الجنرال الروسي، رستم مينيكاييف، إن «السيطرة على جنوب أوكرانيا تعني أيضًا ممرًا إلى ترانسدنيستريا، حيث نلحظ حالات اضطهاد للسكان الناطقين بالروسية». والدفاع عن الناطقين بالروسية هو أحد مبررات موسكو للحرب الحالية.

وإلى جانب شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، تحتل القوات الروسية جزءًا كبيرًا من جنوب أوكرانيا، بما في ذلك كبرى مدن المنطقة خيرسون. 

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