المنسق الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي يبدأ مباحثاته في طهران بلقاء علي باقري

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الدبلوماسي إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي للمباحثات الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، زيارته للعاصمة الإيرانية بلقاء كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية علي باقري، الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن مورا وباقري التقيا في مقر وزارة الخارجية وسط طهران، من دون تقديم تفاصيل إضافية، بحسب «فرانس برس».

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها، بشكل غير مباشر، الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

رفع عقوبات فرضتها على طهران

وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجددًا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وعلقت المباحثات رسميًا في مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية.

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وأكدت الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن مورا سيزور طهران هذا الأسبوع، وذلك للمرة الثانية منذ توقف المباحثات في فيينا. وتعود الزيارة الأخيرة للدبلوماسي إلى 27 مارس.

المفاوضات تتقدم في الاتجاه الصحيح

وأوضح الناطق باسم الخارجية سعيد خطيب زاده أن «زيارة السيد مورا (الجديدة) تجعل المفاوضات تتقدم في الاتجاه الصحيح»، لكن ذلك «لا يعني أنه يحمل رسالة جديدة بعد توقف» المفاوضات، كون الرسائل «يتم تبادلها باستمرار بين إيران والولايات المتحدة، عن طريق الاتحاد الأوروبي».

وأكد أن على الإعلام «ألا يحصر المسائل (المعلقة) بين إيران والولايات المتحدة بموضوع واحد، مثل موضوع الحرس الثوري».

وتشدد طهران على ضرورة أن تتخذ واشنطن القرارات «السياسية» التي تتيح إنجاز التفاهم لإحياء اتفاق العام 2015 الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلميتها.