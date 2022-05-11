أمير قطر يزور إيران الخميس لبحث تطوير العلاقات بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

يجري أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات مع مسؤولين في طهران الخميس، وفق الإعلام الرسمي الإيراني، في زيارة هي الأولى له إلى الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من عامين.

وترتبط طهران والدوحة بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة. وتأتي الزيارة في ظل جمود في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفي خضم ارتفاع أسعار موارد الطاقة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، علمًا بأن إيران وقطر تعدان من أبرز الدول عالميًا لجهة احتياطات الغاز، بحسب «فرانس برس».

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية، الأربعاء، بأن «أمير قطر يزور إيران في 12 مايو» لبحث «تطوير العلاقات بين البلدين، خصوصًا في إطار كأس العالم لكرة القدم 2022» التي تستضيفها الإمارة أواخر هذا العام.

ملفات يناقشها الجانبان خلال الزيارة

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الإثنين، أن الأمير تميم سيزور طهران لمتابعة البحث في ملفات طرحها الجانبان خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة قبل نحو ثلاثة أشهر.

وزار رئيسي، الذي وضع تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولوية في سياسته الخارجية، الدوحة في فبراير الماضي، حيث التقى الشيخ تميم وشارك في مؤتمر للدول المصدِّرة للغاز. وأوضح خطيب زاده أن المسائل «الإقليمية والدولية» ستكون مدرجة على جدول أعمال زيارة أمير قطر.

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وشكلت الدوحة التي تربطها علاقات جيدة بواشنطن وطهران على السواء، محور نشاط دبلوماسي إيراني في الأشهر الماضية، إذ زار مسؤولون قطريون طهران مرات عدة، كما زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الدوحة مطلع العام 2022.

وقال مسؤول حكومي قطري، في يناير، إن الدوحة «تحاول المساعدة في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

إعادة واشنطن لمتن الاتفاق

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق، ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجددًا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وعلّقت المباحثات رسميًا في مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية.

وزار أمير قطر طهران للمرة الأخيرة في يناير 2020، بعد أيام من مقتل اللواء في الحرس الثوري قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.

استعداد قطر لاستضافة كأس العالم

وتأتي زيارته الجديدة مع استعداد قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بين نوفمبر ديسمبر، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأمل إيران في أن تستقطب سياحًا من المشجعين الذين سيحضرون إلى قطر، مع تأشيرات دخول مجانية وسعي لمضاعفة الرحلات الجوية وتجهيز فنادق لإقبال محتمل، خصوصًا في جزيرة كيش السياحية.

وزار وزير النقل القطري جاسم بن سيف السليطي الجزيرة في أبريل لتوقيع اتفاقات تعاون بين الجانبين.