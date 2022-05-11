Atwasat

أمير قطر يزور إيران الخميس لبحث تطوير العلاقات بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 05:59 مساء
أمير قطر يزور إيران الخميس لبحث تطوير العلاقات بين البلدين
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الى اليسار) في ضيافة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في طهران. (أ ف ب)
alwasat radio

يجري أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات مع مسؤولين في طهران الخميس، وفق الإعلام الرسمي الإيراني، في زيارة هي الأولى له إلى الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من عامين.

وترتبط طهران والدوحة بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة. وتأتي الزيارة في ظل جمود في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفي خضم ارتفاع أسعار موارد الطاقة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، علمًا بأن إيران وقطر تعدان من أبرز الدول عالميًا لجهة احتياطات الغاز، بحسب «فرانس برس».

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية، الأربعاء، بأن «أمير قطر يزور إيران في 12 مايو» لبحث «تطوير العلاقات بين البلدين، خصوصًا في إطار كأس العالم لكرة القدم 2022» التي تستضيفها الإمارة أواخر هذا العام.

 ملفات يناقشها الجانبان خلال الزيارة
وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الإثنين، أن الأمير تميم سيزور طهران لمتابعة البحث في ملفات طرحها الجانبان خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة قبل نحو ثلاثة أشهر.

وزار رئيسي، الذي وضع تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولوية في سياسته الخارجية، الدوحة في فبراير الماضي، حيث التقى الشيخ تميم وشارك في مؤتمر للدول المصدِّرة للغاز. وأوضح خطيب زاده أن المسائل «الإقليمية والدولية» ستكون مدرجة على جدول أعمال زيارة أمير قطر.

- إيران تؤكد عقد جولة خامسة من المحادثات مع السعودية
- الثالث هذا الشهر.. الحرس الثوري الإيراني يعلن مصادرة مركب تهريب وقود 
إيران تعلق حكم بإعدام حارس غابات أدين بقتل شخص

وشكلت الدوحة التي تربطها علاقات جيدة بواشنطن وطهران على السواء، محور نشاط دبلوماسي إيراني في الأشهر الماضية، إذ زار مسؤولون قطريون طهران مرات عدة، كما زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الدوحة مطلع العام 2022.

وقال مسؤول حكومي قطري، في يناير، إن الدوحة «تحاول المساعدة في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

 إعادة واشنطن لمتن الاتفاق
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق، ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجددًا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وعلّقت المباحثات رسميًا في مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية.

وزار أمير قطر طهران للمرة الأخيرة في يناير 2020، بعد أيام من مقتل اللواء في الحرس الثوري قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.

استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 
وتأتي زيارته الجديدة مع استعداد قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بين نوفمبر ديسمبر، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأمل إيران في أن تستقطب سياحًا من المشجعين الذين سيحضرون إلى قطر، مع تأشيرات دخول مجانية وسعي لمضاعفة الرحلات الجوية وتجهيز فنادق لإقبال محتمل، خصوصًا في جزيرة كيش السياحية.

وزار وزير النقل القطري جاسم بن سيف السليطي الجزيرة في أبريل لتوقيع اتفاقات تعاون بين الجانبين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي × الشط» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي × الشط» في الدوري الممتاز
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)
بث مباشر «WTV».. مباراة «المحلة × الخمس» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «المحلة × الخمس» في الدوري الممتاز
كاركاتير خيري - الفساد السياسي

كاركاتير خيري - الفساد السياسي
من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: تشييع جثمان الصحفية أبوعاقله غدا (صور وفيديو)

من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: تشييع جثمان الصحفية أبوعاقله غدا (صور ...
اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»

اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»
مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي

مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي

انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان

تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان
«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم (فيديو)

«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم (فيديو)
هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟

هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟
«وثيقة استراتيجية جديدة».. تفاصيل لقاء تبون ولافروف بالجزائر في ظل أزمة طاقة عالمية بسبب الحرب الأوكرانية

«وثيقة استراتيجية جديدة».. تفاصيل لقاء تبون ولافروف بالجزائر في ظل أزمة طاقة ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
إسبانيا تعزل رئيسة المخابرات بعد تجسسها على مسؤولين كتالونيين عبر «بيغاسوس»

إسبانيا تعزل رئيسة المخابرات بعد تجسسها على مسؤولين كتالونيين عبر «بيغاسوس»
كاريكاتير البكوش.. سحر الخطوط بين المتعة وضريبة المهنة

كاريكاتير البكوش.. سحر الخطوط بين المتعة وضريبة المهنة
إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»

إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»
بلدية كييف تعلن عودة ثلثي سكانها

بلدية كييف تعلن عودة ثلثي سكانها
كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب

كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فرانس برس»: فرنسا تفتح تحقيقا بحق رئيس «الإنتربول»
«فرانس برس»: فرنسا تفتح تحقيقا بحق رئيس «الإنتربول»
ألمانيا توافق على زيادة قواتها في البعثة الأممية بمالي
ألمانيا توافق على زيادة قواتها في البعثة الأممية بمالي
اتفاقية دفاع مشترك بين السويد وبريطانيا
اتفاقية دفاع مشترك بين السويد وبريطانيا
الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية
الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
المزيد
أمير قطر يزور إيران الخميس لبحث تطوير العلاقات بين البلدين
أمير قطر يزور إيران الخميس لبحث تطوير العلاقات بين البلدين...
الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية الكمامة في الطائرات والمطارات بدءا من الإثنين
الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية الكمامة في الطائرات والمطارات ......
الجيش المصري: مقتل ضابط و4 جنود في مداهمة لعناصر إرهابية بسيناء
الجيش المصري: مقتل ضابط و4 جنود في مداهمة لعناصر إرهابية ......
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو ......
الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية
الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط