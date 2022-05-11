الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية الكمامة في الطائرات والمطارات بدءا من الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء في بيان، إن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع انحسار الجائحة في أوروبا.

قالت الوكالة، ومقرها في ألمانيا، «أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحديثًا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات، مع الإشارة إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال كوفيد-19»، بحسب «فرانس برس».

رفع بعض قيود «كوفيد-19»

وفي 27 يناير ألغت إنجلترا وضع الكمامة إلزاميًا بموجب القانون، كما ألغت شرط تقديم شهادة صحية لدخول المراقص وبعض التجمعات الكبرى. وبدأت الحكومة الفرنسية، في فبراير، رفع بعض قيود «كوفيد-19» بعد أن قامت إنجلترا والدنمارك بخطوة مماثلة، في وقت لا يزال الوضع الوبائي العالمي حساسًا.

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وقررت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بالإجماع، في مطلع شهر أبريل الماضي أن الوقت لم يحن لخفض مستوى الحذر حيال «كوفيد»، وقال رئيس اللجنة ديدييه هوسان، إن «الوضع لم ينتهِ بعد فيما يتعلق بجائحة كوفيد»، وذلك بعد أن خلُصت اللجنة إلى أن الجائحة لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية وطنية تثير قلقًا دوليًا، وهو أعلى مستوى إنذار يمكن أن يصدر عن منظمة الصحة.

تحذير منظمة الصحة العالمية

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 22 مارس أن عددًا من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، رفعت بشكل «مفاجئ» جدًا تدابير مكافحة «كوفيد-19» وهي تواجه مجددًا ارتفاعًا واضحًا في عدد الإصابات بفعل تأثير النسخة الثانية من المتحور «أوميكرون» المسمى «بي إيه.2» (BA.2).

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، في مؤتمر صحفي عقده في مولدافيا، إنه «متيقظ» للوضع الوبائي الحالي في القارة، مؤكدًا أنه يبقى «متفائلًا». في الوقت الحالي. «عدد الإصابات بـ«كوفيد» آخذ في الارتفاع في 18 دولة أوروبية من أصل 53»، وفقًا للمنظمة.