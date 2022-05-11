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الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 04:23 مساء
الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية
السناتور فرديناند ماركوس. (أ ف ب)
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أعلن فرديناند ماركوس نجل الديكتاتور الفلبيني الراحل الذي يحمل نفس الاسم، الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية، متعهدًا بأن يكون رئيسًا «لجميع الفلبين»، كما أعلن المتحدث باسمه.

وقال الناطق، فيك رودريغيز، في بيان: «إلى العالم أقول: احكموا عليّ بناءً على أفعالي، وليس بناء على أسلافي»، بحسب «فرانس برس».

«بونغ بونغ» بحصل على أكثر من 56% من الأصوات
وبعد اكتمال الفرز الأولي تقريبًا، حصل فرديناند ماركوس الابن الملقب بـ«بونغ بونغ» على أكثر من 56 بالمئة من الأصوات، أي أكثر من ضعف النسبة التي حصدتها منافسته الرئيسية نائبة الرئيس الحالي ليني روبريدو. وأعاد هذا الفوز الساحق لماركوس الابن بالرئاسة، عائلته إلى السلطة بعد 36 عامًا من الثورة الشعبية التي أطاحتها.

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وشهدت الحملة الانتخابية لفرديناند ماركوس جونيور (64 عامًا) حملة تضليل واسعة تجاهلت عشرات الآلاف من المعارضين الذين تم اعتقالهم أو تعذيبهم أو قتلهم، أو حتى مليارات الدولارات التي سرقتها عائلة ماركوس من خزائن البلد لإثرائه الشخصي.

 أول مرشح للرئاسة يفوز بأغلبية مطلقة
ولسنوات غزت الحسابات المؤيدة لماركوس الابن شبكات التواصل الاجتماعي لتقنع الشباب خاصة بأن عشرين عامًا من نظام والده (1965-1986) كانت عصرًا ذهبيًا من السلام والازدهار للأرخبيل. 

و«بونغ بونغ» هو أول مرشح للرئاسة يفوز بأغلبية مطلقة منذ إطاحة والده في 1986 التي أجبرت عائلته على الهرب إلى الولايات المتحدة.

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