كوبا: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق إلى 43 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الكوبية أن الحصيلة الموقتة للانفجار العرضي الذي نجم عن تسرب للغاز ودمر فندق ساراتوغا الفخم في هافانا ارتفعت إلى 43 قتيلا.

وقالت وزارة الصحة إن الانفجار الذي وقع صباح الجمعة خلف أيضا 54 جريحا، بينهم 17 لا يزالون في المستشفى. وانتشلت فرق البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض صباح الثلاثاء جثتين، إحداهما تعود لامرأة في الـ77 من العمر والثانية لرجل في الـ55 من العمر، وفق وكالة «فرانس برس».

ووقع الانفجار على ما يبدو بسبب تسرب للغاز عندما كانت شاحنة صهريج تزود الفندق به، وقد دُمرت أربع من طبقات المبنى الخمس.

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انفجار الفندق قبيل افتتاحه

وحسب وزارة السياحة، فإن 51 موظفا كانوا داخل الفندق حين وقع الانفجار. ومن بين هؤلاء هناك 23 لقوا مصرعهم وثلاثة ما زالوا يتلقون العلاج و22 خرجوا من المستشفى. ولا يزال هناك ثلاثة موظفين في عداد المفقودين هم «نادلتان وطباخ».

وكان الفندق يخضع لترميم استعدادا لافتتاحه في 10 مايو بعد عامين على إغلاقه بسبب جائحة «كوفيد». وشُيد المبنى العام 1880 ليحوي متاجر، وتحول فندقا العام 1933 ثم مؤسسة فندقية فاخرة في 2005.