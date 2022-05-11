Atwasat

كوبا: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق إلى 43 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 10:16 صباحا
كوبا: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق إلى 43 قتيلا
رجال إطفاء يبحثون بين أنقاض فندق ساراتوغا في العاصمة الكوبية هافانا بعد انفجار دمره. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت السلطات الكوبية أن الحصيلة الموقتة للانفجار العرضي الذي نجم عن تسرب للغاز ودمر فندق ساراتوغا الفخم في هافانا ارتفعت إلى 43 قتيلا.

وقالت وزارة الصحة إن الانفجار الذي وقع صباح الجمعة خلف أيضا 54 جريحا، بينهم 17 لا يزالون في المستشفى. وانتشلت فرق البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض صباح الثلاثاء جثتين، إحداهما تعود لامرأة في الـ77 من العمر والثانية لرجل في الـ55 من العمر، وفق وكالة «فرانس برس».

ووقع الانفجار على ما يبدو بسبب تسرب للغاز عندما كانت شاحنة صهريج تزود الفندق به، وقد دُمرت أربع من طبقات المبنى الخمس.

- ارتفاع حصيلة انفجار فندق هافانا إلى 32 قتيلا و19 مفقودا
- قتلى ونحو ثلاثين جريحا في حادث انفجار فندق بالعاصمة الكوبية
- البحث عن ناجين بين أنقاض فندق شهد انفجارا في كوبا

انفجار الفندق قبيل افتتاحه 
وحسب وزارة السياحة، فإن 51 موظفا كانوا داخل الفندق حين وقع الانفجار. ومن بين هؤلاء هناك 23 لقوا مصرعهم وثلاثة ما زالوا يتلقون العلاج و22 خرجوا من المستشفى. ولا يزال هناك ثلاثة موظفين في عداد المفقودين هم «نادلتان وطباخ».

وكان الفندق يخضع لترميم استعدادا لافتتاحه في 10 مايو بعد عامين على إغلاقه بسبب جائحة «كوفيد». وشُيد المبنى العام 1880 ليحوي متاجر، وتحول فندقا العام 1933 ثم مؤسسة فندقية فاخرة في 2005.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي

انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان

تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان
هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟

هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟
«وثيقة استراتيجية جديدة».. تفاصيل لقاء تبون ولافروف بالجزائر في ظل أزمة طاقة عالمية بسبب الحرب الأوكرانية

«وثيقة استراتيجية جديدة».. تفاصيل لقاء تبون ولافروف بالجزائر في ظل أزمة طاقة ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
إسبانيا تعزل رئيسة المخابرات بعد تجسسها على مسؤولين كتالونيين عبر «بيغاسوس»

إسبانيا تعزل رئيسة المخابرات بعد تجسسها على مسؤولين كتالونيين عبر «بيغاسوس»
إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»

إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»
بلدية كييف تعلن عودة ثلثي سكانها

بلدية كييف تعلن عودة ثلثي سكانها
كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب

كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب
أحلام خارج التغطية

أحلام خارج التغطية
تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم

تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم
مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»

مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»
3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد

3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد
تحذيرات من وصول أسلحة أوكرانية إلى ليبيا بعد انتهاء الحرب الروسية

تحذيرات من وصول أسلحة أوكرانية إلى ليبيا بعد انتهاء الحرب الروسية
كاركاتير خيري - أوكرانيا

كاركاتير خيري - أوكرانيا
«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب

«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة

الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا

شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وكالة الطاقة الذرية تعرب عن «قلقها الشديد» إزاء عدم التعاون الإيراني
وكالة الطاقة الذرية تعرب عن «قلقها الشديد» إزاء عدم التعاون ...
أوامر بإطلاق النار على مثيري الشغب في سريلانكا.. ومئات يتحدون حظر التجول
أوامر بإطلاق النار على مثيري الشغب في سريلانكا.. ومئات يتحدون حظر...
تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان
تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح...
إيران تؤكد عزمها إعدام الطبيب السويدي المتهم بالتجسس للموساد
إيران تؤكد عزمها إعدام الطبيب السويدي المتهم بالتجسس للموساد
إيران تستنكر بناء جارتها تركيا سدوداً على منبع الأنهار الحدودية
إيران تستنكر بناء جارتها تركيا سدوداً على منبع الأنهار الحدودية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
المزيد
كوبا: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق إلى 43 قتيلا
كوبا: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق إلى 43 قتيلا...
مجلس النواب الأميركي يقر مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار
مجلس النواب الأميركي يقر مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 ......
بلينكن لن يحضر الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي لهزيمة داعش» في مراكش
بلينكن لن يحضر الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي لهزيمة ......
إيران تستنكر بناء جارتها تركيا سدوداً على منبع الأنهار الحدودية
إيران تستنكر بناء جارتها تركيا سدوداً على منبع الأنهار ......
إيران تؤكد عزمها إعدام الطبيب السويدي المتهم بالتجسس للموساد
إيران تؤكد عزمها إعدام الطبيب السويدي المتهم بالتجسس للموساد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط