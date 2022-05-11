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مجلس النواب الأميركي يقر مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 08:28 صباحا
مجلس النواب الأميركي يقر مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار
مقر الكابيتول في واشنطن، 29 ديسمبر 2020، (ا ف ب)
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أقر مجلس النواب الأميركي «كونغرس» مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، بعد أن حذر الرئيس جو بايدن من أن الأموال المخصصة لمساعدة كييف على مواجهة الغزو الروسي ستنضب على الأرجح في غضون أيام.

ووافق النواب بأغلبية 368 صوتا مقابل 57 على هذه الحزمة الهائلة من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية، والتي اتفق الحزبان على تفاصيلها مسبقا، حسب وكالة «فرانس برس».

ويتعين على مجلس الشيوخ التصويت على المساعدة نهاية الأسبوع الجاري أو في الأسبوع المقبل، وأن يقرها مثل مجلس النواب، قبل أن يوقع الرئيس جو بايدن عليها لتكون قانونا نافذا.

وقبل ساعات من إقرار النص قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إنه «من خلال برنامج المساعدات هذا، تُرسل أميركا إشارة إلى العالم عن تصميمنا الثابت على دعم شعب أوكرانيا الشجاع حتى النصر» على روسيا.

المساعدات لتوفير أسلحة جديدة لأوكرانيا
وستسمح الأموال لأوكرانيا بالتزود بمركبات مدرعة، وبتعزيز دفاعاتها المضادة للطائرات، ومحاربة الهجمات الإلكترونية. وستُخصص من هذه المساعدة مليارات الدولارات لضمان «استمرارية المؤسسات الديمقراطية الأوكرانية»، فضلا عن تأمين مساعدات إنسانية كبيرة. وكان الرئيس بايدن دعا منذ أسابيع إلى تخصيص ميزانية ضخمة لمساعدة أوكرانيا قيمتها 33 مليار دولار.

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لكن قادة الكونغرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري توافقوا مساء الإثنين على منح أوكرانيا 40 مليار دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للكاميرون في العام 2020.

وشدد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر، الثلاثاء، على أن «تمرير هذا التمويل الطارئ بسرعة هو أمر ضروري لمساعدة الشعب الأوكراني في قتاله ضد بوتين الشرير».

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