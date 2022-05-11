بلينكن لن يحضر الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي لهزيمة داعش» في مراكش

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن، لن يحضر الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي لهزيمة داعش» المقرر عقده في مراكش.

وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان الثلاثاء، تحدث بلينكن مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، وأعرب الوزير الأميركي عن «أسفه» لعدم تمكنه من حضور الاجتماع، لكنه قال إن وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، ستمثل الولايات المتحدة في الاجتماع.

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ولفت برايس، إلى أن بلينكن شكر بوريطة على استضافة المغرب للاجتماع و«التزامها بمكافحة الإرهاب ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».

وتحتضن مدينة مراكش المغربية، بدءا من اليوم، اجتماعاً لـ«التحالف الدولي ضد تنظيم داعش»، بمشاركة 80 دولة أوروبية وأفريقية وعربية، ويترأسه وزير الخارجية المغربي.