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إيران تؤكد عزمها إعدام الطبيب السويدي المتهم بالتجسس للموساد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 08:44 مساء
إيران تؤكد عزمها إعدام الطبيب السويدي المتهم بالتجسس للموساد
أحمد رضا جلالي. (الإنترنت)
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أكد القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، التقارير التي تفيد بأنه سيجرى إعدام طبيب سويدي بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد».

وقال الناطق باسم القضاء الإيراني ذبيح الله خدائيان، إن «حكم الإعدام الصادر ضد أحمد رضا جلالي بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلى نهائي وسينفذ»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وتابع خدائيان، أن جلالي «تسبب في تعريض الأمن القومي للخطر في مناسبات عديدة وذلك بتمرير وثائق سرية إلى المخابرات الإسرائيلية»، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

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ويحمل جلالي الجنسيتين السويدية والإيرانية، فيما لم يصدر أي تأكيد مستقل من المحاكم الإيرانية أو المسؤولين بوزارة العدل الإيرانية، وذكرت (إسنا) الأسبوع الماضي، أنه كان من المقرر إعدام الرجل بحلول 21 مايو الجاري.

ويعمل المتهم طبيبًا فى مجال الإغاثة من الكوارث، وحوكم بتهمة التجسس خلال زيارة لإيران العام 2016 وحُكم عليه بالإعدام، وجرى تأكيد الحكم عام 2017، فيما حصل على الجنسية السويدية عام 2018.

تأجيل تنفيذ الإعدام
وجرى تأجيل تنفيذ الإعدام إلى أجل غير مسمى بعد تشخيص إصابة المتهم بالسرطان، لكن المراقبين يقولون إنه يجري مناقشة الأمر مرة أخرى، لأنه تجرى حاليًا محاكمة إيراني يدعى حميد نوري في السويد، بتهم تتعلق بالإشراف على إعدام جماعي قبل 34 عامًا، عندما كان مسؤولًا في المحكمة، ويخضع نوري للحجز حاليًا ويمكن أن يواجه السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

ورفض خدائيان التقارير التي أفادت بأن القضيتين متصلتان، وقال الناطق: «إن هاتين القضيتين لا علاقة لهما ببعضهما إطلاقًا، وأن نوري بريء والمحاكمة ضده غير قانونية».

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