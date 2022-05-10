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مديرة الاستخبارات الأميركية: بوتين ينوي إقامة جسر بري إلى ترانسنيستريا المولدافية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 04:37 مساء
مديرة الاستخبارات الأميركية: بوتين ينوي إقامة جسر بري إلى ترانسنيستريا المولدافية
منطقة ترانسنيستريا المولدافية الانفصالية. (الإنترنت)
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أكدت مديرة أجهزة الاستخبارات الأميركية أفريل هينز الثلاثاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينهي حرب أوكرانيا بعملية دونباس إذ إنه عازم على إقامة جسر برّي إلى منطقة ترانسنيستريا المولدافية الانفصالية.

وقالت «تفيد تقييماتنا بأن بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا ينوي من خلاله تحقيق أهداف تتجاوز دونباس. وأضافت أمام مجلس الشيوخ أن «بوتين يرى على الأرجح بأن لدى روسيا إمكانيات ورغبة في مواجهة التحديات تتجاوز تلك التي يتمتع بها خصومه، ويعوّل على الأرجح على تراجع تصميم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع تدهور الأوضاع في ما يتعلق بنقص الغذاء والتضخم وأسعار الطاقة»، وفق «فرانس برس».

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