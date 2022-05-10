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إسبانيا تعزل رئيسة المخابرات بعد تجسسها على مسؤولين كتالونيين عبر «بيغاسوس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 03:41 مساء
إسبانيا تعزل رئيسة المخابرات بعد تجسسها على مسؤولين كتالونيين عبر «بيغاسوس»
رئيسة جهاز المخابرات الإسباني باث إستيبان. (الإنترنت)
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قال مصدر في الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، تأكيدا لتقرير نشرته جريدة «إلباييس»، إن الحكومة عزلت رئيسة جهاز المخابرات باث إستيبان بعد الكشف عن استخدام برنامج التجسس بيغاسوس ضد مسؤولين إسبان.

وقالت جماعة «سيتيزين لاب» الكندية، وهي منظمة حقوقية رقمية، الشهر الماضي إن أكثر من 60 شخصا مرتبطين بالحركة الانفصالية في إقليم كتالونيا تعرضوا للاستهداف ببرنامج التحسس بيغاسوس، الذي تنتجه مجموعة «إن.إس.أو» الإسرائيلية، بحسب «رويترز».

 التجسس على هاتفي رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع
ودفع ذلك حزب «إي.آر.سي» اليساري الكتالوني المؤيد للاستقلال، وهو حليف رئيسي لحكومة الأقلية الإسبانية، إلى القول إن حزبه لن يؤيد الحكومة إلى أن تتخذ مدريد إجراءات لاستعادة الثقة. وبعد أيام أعلنت الحكومة الإسبانية أنها رصدت استخدام برنامج بيغاسوس في التجسس على هاتفي رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارجاريتا روبلس.

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وكانت إستيبان، التي شغلت المنصب العام 2020 بعد سنوات من الخدمة في الجهاز الذي يُعرف باسم المركز الوطني للمخابرات، قد ظهرت أمام البرلمان الأسبوع الماضي لمناقشة التجسس على زعماء كتالونيا.

 18 من الزعماء المؤيدين لاستقلال كتالونيا
وتُحاط أعمال اللجنة التي ظهرت إستيبان أمامها بالسرية رسميا لكن أعضاء البرلمان الحاضرين قالوا إن رئيسة جهاز المخابرات اعترفت بأن الجهاز تجسس على 18 من الزعماء المؤيدين لاستقلال كتالونيا، لكن بموجب أمر قضائي كما هو متبع طبقا للقانون. وأيَد جابرييل روفيان عضو البرلمان عن حزب «إي.آر.سي» عزل إستيبان.

وفي الوقت نفسه، قالت إيزابيل رودريجيز الناطقة باسم وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا اليوم الثلاثاء إن السلطات رصدت برنامج التجسس بيغاسوس في هاتف الوزير. وبذلك يكون وزير الداخلية ثالث مسؤول إسباني يتم التجسس عليه باستخدام برنامج «بيغاسوس».

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