القضاء الإيراني يستبعد تبادل سجناء مع السويد

القاهرة - بوابة الوسط

استبعدت السلطة القضائية في إيران، الثلاثاء، حصول أي تبادل للسجناء بين طهران وستوكهولم، تحديدا لشخصين هما أستاذ جامعي إيراني-سويدي حُكم عليه بالإعدام في إيران بتهمة التجسس ومسؤول سجن إيراني سابق حوكم في ستوكهولم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ولفت الناطق باسم السلطة القضائية، ذبيح الله خدائيان، خلال مؤتمر صحفي في طهران إلى أن الملفين «لا علاقة لهما ببعضهما لذلك، لا مجال للتبادل»، بحسب «فرانس برس».

انتهاء محاكمة حميد نوري

وجاء الإعلان بعد أيام على انتهاء محاكمة حميد نوري في السويد، وهو مسؤول سجن إيراني سابق. ومن المقرر صدور الحكم في هذه القضية في يوليو.

تم توقيف نوري في مطار ستوكهولم في نوفمبر 2019 بعدما قدم معارضون إيرانيون في السويد شكاوى ضده لدى الشرطة. ويحاكم بتهمة المشاركة في «جرائم حرب وضد الإنسانية» و«جرائم قتل» منذ أغسطس 2021 أمام محكمة العاصمة السويدية.

تهمة التجسس لصالح إسرائيل

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام بالأكاديمي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام العام 2017 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، في 21 مايو بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إسنا». وحُكم عليه بالإعدام بعد إدانته بنقل معلومات عن عالمين نوويين إيرانيين إلى وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) أدت إلى اغتيالهما.

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وأكد ذبيح الله خدائيان الثلاثاء أن نوري «بريء ومحاكمته غير شرعية»، مميزا بين حالة نوري وحالة جلالي «الذي أوقف قبل عامين» من توقيف نوري. وأوضح «صدر حكم نهائي بحق» الأكاديمي الإيراني-السويدي «وستلتزم السلطة القضائية به».

وأدت محاكمة نوري إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين ستوكهولم وطهران. وبعد يومين من انتهاء هذه المحاكمة، أعلنت ستوكهولم أن سويديا اعتُقل في إيران.