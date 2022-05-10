«فضيحة التنصت» تطيح بمديرة الاستخبارات الإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبلس، أن الحكومة أقالت مديرة جهاز الاستخبارات على خلفية فضيحة التنصت على هواتف رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، ومسؤولين استقلاليين كاتالونيين.

وبعد تحليل هواتف جميع الوزراء، كشفت الحكومة أنه جرى التجسس أيضا على هاتف وزير الداخلية العام الماضي من خلال برمجية «بيغاسوس» الإسرائيلية، تماما كما حصل لهواتف سانشيز، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية «إي إف إي» ووسائل إعلام أخرى، أن مجلس الوزراء الإسباني وافق على إعفاء باز إستيبان من منصبها فيما تخضع وكالتها أيضا للتدقيق بسبب ما كشفت عنه الحكومة أخيرا من اختراق الهواتف المحمولة لكل من سانشيز ووزير داخليته.

وأصبحت إستيبان (64 عاما) أول امرأة تترأس الاستخبارات الإسبانية في يوليو 2019، بصورة موقتة في البداية، قبل تعيينها بشكل دائم في فبراير 2020.