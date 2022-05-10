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لافروف يصل الجزائر في زيارة غير معلنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 12:55 مساء
لافروف يصل الجزائر في زيارة غير معلنة
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، 24 يونيو 2021. (أ ف ب)
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إلى الجزائر في زيارة لم يجرِ الإعلان عنها من قبل، يُتوقع أن يلتقي خلالها نظيره، رمطان لعمامرة، والرئيس عبدالمجيد تبون، حسب ما أفادت قناة الجزائر الدولية.

وذكرت القناة الرسمية أن «الزيارة تأتي لمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وروسيا»، دون تفاصيل إضافية، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

ولم تعلن الخارجية الروسية ولا الجزائرية عن الزيارة من قبل كما ان أجندة لافروف لهذا الأسبوع لم تتضمن أي زيارة للجزائر ولا لأي بلد آخر في منطقة المغرب العربي.

علاقات تاريخية بين الجزائر وروسيا
وتعود آخر زيارة لوزير الخارجية الروسي للجزائر إلى يناير 2019 أي قبل أكثر من شهرين من استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط الجيش واحتجاجات شعبية غير مسبوقة.

وكان الرئيس الجزائري تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، و«اتفق الرئيسان على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، والاجتماع المقبل للجنة المشتركة، للتعاون الاقتصادي»، التي تأجلت بسبب جائحة «كورونا»، حسب ما أفادت الرئاسة الجزائرية.

وتربط الجزائر وموسكو علاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي بحجم تبادلات وصل إلى 4.5 مليار دولار، كما أعلن لافروف في آخر زيارة له للجزائر قبل وصول الرئيس تبون للسلطة في ديسمبر 2019. كما تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وكذلك في اجتماعات الدول المصدرة للنفط «أوبك بلس».

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