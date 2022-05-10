«فرانس برس»: مقتل 14 مدنيا في هجوم على مخيم للنازحين بالكونغو الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ما لا يقل عن 14 مدنيا، الإثنين، في مخيم للنازحين في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم يشتبه بأن مسلحين من ميليشيا «تعاونية تنمية الكونغو» (كوديكو) نفذوه، على ما أفادت مجموعة خبراء، الثلاثاء.

وأكد مرصد «كيفو» الأمني الذي ينشر خبراء في المنطقة أن «14 مدنيا على الأقل قتلوا في مخيم لودا للنازحين قرب فاتاكي» في إيتوري، الإثنين، مضيفا على «تويتر»: «يشتبه بأن كوديكو» شنت الهجوم، وفق وكالة «فرانس برس».

هجمات يومية على المدنيين بالكونغو الديمقراطية

وفي أبريل الماضي، قالت السلطات في الكونغو الديمقراطية إن مقاتلي «كوديكو» قتلوا 18 شخصا في كنيسة، كما قتلوا في فبراير، 60 آخرين في مخيم للنازحين.

وتعتبر الهجمات على المدنيين من المخاطر اليومية في الأقاليم الشرقية للكونغو، حيث تتنازع مجموعات مثل «كوديكو» وغيرها من الميليشيات المتحاربة، فضلا عن فرع محلي تابع لتنظيم «داعش»، على الأراضي والموارد.

وقد أودت مثل هذه الصراعات بحياة الآلاف وشردت ملايين آخرين منذ مطلع العقد الحالي، وفقا لمجلس اللاجئين النرويجي.