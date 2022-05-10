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كييف: أكثر من ألف جندي لا يزالون في مصنع آزوفستال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 12:02 مساء
كييف: أكثر من ألف جندي لا يزالون في مصنع آزوفستال
دخان متصاعد بمحيط مصنع «آزوفستال» المحاصر بمدينة ماريوبول الأوكرانية. (الإنترنت)
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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، الثلاثاء، أن أكثر من ألف جندي أوكراني منهم مئات الجرحى لا يزالون داخل مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الجنوبية الواقعة تحت السيطرة الروسية.

وقالت فيريشتشوك لوكالة «فرانس برس»: «أكثر من ألف جندي أوكراني لا يزالون داخل المصنع والمئات منهم مصابون بجروح، وأضافت: «هناك أشخاص يعانون من إصابات بالغة ويلزمهم إجلاء طارئ. الوضع يتدهور يوميا».

العسكريون الأوكرانيون يرفضون الاستسلام
وقبل يومين، أعلن العسكريون الأوكرانيون المتحصنون منذ أسابيع في ملاجئ في مصنع «آزوفستال» الضخم، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في وجه الجيش الروسي في مدينة ماريوبول (جنوب شرق) المدمرة، «أنهم لا ينوون الاستسلام».

وقال الضابط في جهاز الاستخبارات الأوكرانية، إيليا سامويلينكو، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن «الاستسلام ليس خيارا لأن حياتنا لا تهم روسيا.. بقاؤنا على قيد الحياة لا يهمهم»، حسب وكالة «فرانس برس».

والسبت، أعلنت أوكرانيا إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع «آزوفستال»، وفق نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، التي أكدت عبر منصات التواصل الاجتماعي، «جرى تنفيذ أمر الرئيس: جميع النساء، جميع الأطفال وجميع المسنين جرى إجلاؤهم من آزوفستال. تم إنجاز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول».

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