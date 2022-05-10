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كوبا: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق إلى 40 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 09:23 صباحا
كوبا: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق إلى 40 قتيلا
رجال إطفاء يبحثون بين أنقاض فندق ساراتوغا في العاصمة الكوبية هافانا بعد انفجار دمره. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الكوبية أن حصيلة الانفجار العرضي الذي نجم عن تسرب للغاز ودمر، الجمعة، فندق «ساراتوغا» الفخم في هافانا ارتفعت إلى 40 قتيلا.

وقالت وزارة الصحة إن الانفجار خلف 40 قتيلا بينهم أربعة قاصرين وسائحة إسبانية، إضافة إلى 54 جريحا، بينهم 18 لا يزالون في المستشفى، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وصباح الإثنين أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الضحايا بلغت 35 قتيلا بعد العثور على أربع جثث تعود لموظفين في الفندق. وحسب وكالة الأنباء الكوبية الرسمية، لا يزال هناك «12 أو 13 شخصا» في عداد المفقودين.

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استمرار عمليات البحث عن مفقودين بالفندق
وتتركز عمليات البحث عن المفقودين في الطابق السفلي من المبنى. ووقع الانفجار على ما يبدو بسبب تسرب للغاز عندما كانت شاحنة صهريج تزود الفندق به، وقد دُمرت أربع من طبقات المبنى الخمس.

وحسب وزارة السياحة فإن 51 موظفا كانوا داخل الفندق حين وقع الانفجار. وكان الفندق يخضع لترميم استعدادا لافتتاحه في 10 مايو بعد عامين على إغلاقه بسبب جائحة «كوفيد».

وشُيد المبنى العام 1880 ليحوي متاجر، وتحول فندقا العام 1933 ثم مؤسسة فندقية فاخرة في 2005.

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