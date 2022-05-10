رئيس كوريا الجنوبية الجديد يدعو إلى نزع سلاح بيونغ يانغ النووي بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سوك يول، في خطاب تنصيبه الثلاثاء، كوريا الشمالية إلى «نزع سلاحها النووي بالكامل»، محذرا من أن الترسانة الذرية التي تمتلكها بيونغ يانغ تشكل تهديدا للأمن العالمي.

ووعد يون جارته الشمالية بأنها في حال «انخرطت فعليا في عملية نزع سلاحها النووي بالكامل فسيطرح عندها خطة جريئة للنهوض باقتصادها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأدى يول اليمين الدستورية رئيسا لكوريا الجنوبية لولاية مدتها خمس سنوات، وذلك في حفل ضخم أقيم في ساحة الجمعية الوطنية في العاصمة سيول.

وقال يون (61 عاما) الذي يتسلم سدة الرئاسة في البلاد في وقت تشهد فيه العلاقات مع الشمال توترات شديدة «أقسم أمام الشعب بأن أودي بأمانة واجبات الرئيس».