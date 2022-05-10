«البنتاغون»: إرسال أوكرانيين رغما عنهم إلى روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال البنتاغون إنه رصد مؤشرات تدل على أن أوكرانيين محاصرين من جراء الغزو الروسي لبلادهم يجبرون على إخلاء منازلهم ويتم إرسالهم قسرا إلى روسيا، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي.

وأضاف كيربي أنه لا أرقام محددة لديه حول عدد من جرى إرسالهم، مضيفا: «لكن لدينا مؤشرات تدل على أن هناك أوكرانيين يتم إرسالهم رغما عنهم إلى روسيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

مرتزقة إسرائيليون بجانب الأوكرانيين؟

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء الماضي إنها رصدت «مرتزقة إسرائيليين» يقاتلون في أوكرانيا، إلى جانب كتيبة آزوف التي تصفها موسكو بـ«النازية».

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لإذاعة سبوتنيك، «سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون الإسرائيليون في سماعه على الأرجح لكن قد يفيدهم. في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنبًا إلى جنب مع مقاتلي آزوف»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتأسست كتيبة آزوف الأوكرانية في العام 2014، من قبل ناشطين من اليمين المتطرف قبل دمجها في القوات النظامية، وأثبتت أنها من أشرس المعارضين للقوات الروسية التي تشن هجومًا عسكريًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير.

وفي 15 أبريل الماضي، أعلنت روسيا أنها تقتلت نحو ثلاثين «مرتزقة بولنديين»، في ضربة شنتها في شمالي شرق أوكرانيا.