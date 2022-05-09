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الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني من برلين: دعم كامل لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 11:20 مساء
الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني من برلين: دعم كامل لأوكرانيا
ماكرون وشولتس خلال تواجدهما في برلين، 9 مايو 2022. (دويتشه فيلله)
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس دعمهما الكامل لأوكرانيا مساء اليوم الاثنين، وذلك خلال تواجدهما قرب بوابة براندنبورغ في برلين، رمز الحرب الباردة والمضيئة للمناسبة بألوان العلم الأوكراني.

وقال ماكرون في تصريح نقلته وكالة «فرانس برس»: «كامل الدعم لأوكرانيا»، وذلك خلال وقوفه رفقة شولتس عند البوابة التي احتشد بالقرب نحو 200 شخص في مكان قريب خلف طوق أمني وتلحّف بعضهم بأعلام أوكرانيا.

وردد المحتشدون «ماريوبول» أكثر من مرة، وهي المدينة التي تعرضت إلى دمار كبير على أيدي الجيش الروسي في شرق أوكرانيا.

تأييد ألماني لإنشاء منظمة أوروبية أوسع تضم بريطانيا وأوكرانيا 
قبل ذلك، رحب شولتس باقتراح ماكرون إنشاء منظمة أوروبية أوسع تضم دولًا من خارج الاتحاد الأوروبي يمكن أن تشمل أوكرانيا وبريطانيا. وقال شولتس: «أريد أن أقول صراحة إن هذا اقتراح مثير للاهتمام بشدة»، مضيفًا أنه «سعيد للغاية بالاقتراح الذي نناقشه معصا».

وأعرب الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الإثنين، عن دعمهما إدخال تغييرات على المعاهدات الأوروبية لجعل التكتّل «أكثر فعالية واستقلالية»، وهو اقتراح تعارضه نحو نصف الدول الأعضاء.

وقال ماكرون، من مدينة ستراسبورغ الفرنسية، «علينا إصلاح نصوصنا، هذا واضح. ومن طرق هذا الإصلاح عقد مؤتمر لمراجعة المعاهدات. هذا أصلًا مقترح من البرلمان الأوروبي وأنا أوافق عليه». وجاء تصريح ماكرون خلال خطابه الأول حول أوروبا منذ إعادة انتخابه، قبل مغادرته إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس.

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