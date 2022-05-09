قتيل و13 مصابا في حادث قطار بالنمسا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخص وأُصيب أكثر من عشرة بجروح جراء خرج قطار عن مساره جنوب فيينا، الإثنين، وفق ما أعلنت وكالة «آبا» النسماوية للأنباء.

وسارع عناصر الإسعاف إلى موقع الحادث في مونشندورف، حيث قتل شخص وأُصيب اثنان بجروح خطيرة و11 بجروح طفيفة، وفق ما نقلت «آبا» عن أنرياس زينكر من هيئة الصليب الأحمر في ولاية النمسا السفلى، بحسب «فرانس برس».

حادث قطار خطير

وكتب الدفاع المدني في النمسا السفلى عبر «فيسبوك»: «حادث قطار خطير في مونشندورف».

- قتيل وأكثر من 10 جرحى في اصطدام بين قطارين قرب ميونيخ

- 95 مصابا في تصادم قطارين بالعاصمة التونسية

وأضاف: «وفق المعلومات الأولية، هناك عديد الإصابات، أرسلت عدة سارات إسعاف وفرقة كبيرة من عناصر الإنقاذ في الوقت الحالي».