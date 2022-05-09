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شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 10:40 مساء
شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا
السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندريف لحظة رشقه بالطلاء الأحمر. (الإنترنت)
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رشق مناهضون للحرب ضد أوكرانيا السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندريف بالطلاء الأحمر، خلال وضعه إكليلًا من الزهور في نصب تذكاري للجنود السوفيات في وارسو، يوم الإثنين في مناسبة «يوم النصر».

واعترض حشد من المتظاهرين يحملون الأعلام الأوكرانية طريقه لمنعه من الوصول إلى ضريح الجنود السوفيات، ووصفوه بـ«الفاشي». وتعرض أندرييف ومرافقيه مرات عدة لمقذوفات قبل أن يلقي أحد المتظاهرين كيسًا من الطلاء الأحمر في وجهه، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

ومُنع الوفد الروسي من الوصول إلى النصب التذكاري للحرب وسط المقبرة أو وضع أكاليل الزهور التي جلبوها معهم. وأمنت الشرطة البولندية خروجًا آمنًا للسفير الروسي وسط المتظاهرين.

المادة كانت نوعًا من الشراب 
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على «تلغرام»: «في وارسو، أثناء وضع إكليل من الزهور في مقبرة الجنود السوفيات، تعرض السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف والدبلوماسيون الروس المرافقون له لاعتداء... الموالون للنازية الجديدة أطلوا برؤوسهم مرة أخرى»، مكررة تأكيد روسيا أنها تحارب النازيين الجدد في أوكرانيا.

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وبعد أن مسح وجهه بيده قال أندرييف: «أنا فخور ببلدي ورئيسي». وصرح لوكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» بأنه لم يصب بأذى، وأن المادة كانت نوعًا من الشراب.

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