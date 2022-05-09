43 قتيلا بأعمال شغب في سجن بالإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 43 سجينًا على الأقل، الإثنين، في أعمال شغب اندلعت في سجن في الإكوادور، وفق ما أعلن المدعي العام.

وقالت السلطات إن مواجهة اندلعت بين عصابتين داخل سجن بيلافيستا في سانتو دومينغو دا لوس كولورادوس، الواقعة وسط الإكوادور على بعد نحو 80 كلم عن كيتو. وقال مكتب المدعي العام على «تويتر»: «بلغ عدد السجناء القتلى حاليًا 43»، مضيفًا أن الوضع «يتطور»، بحسب «فرانس برس».

وميدانيًا قامت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى الذين أُصيبوا بجروح في الوجه وتجمع أقارب معتقلين حول السجن للحصول على معلومات.

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وقال وزير الداخلية، باتريسيو كاريلو، إن المواجهات بين أفراد عصابتين اندلعت في وقت مبكر من صباح الإثنين؛ مما تسبب في إطلاق «بروتوكولات الأمن» لاحتواء «الاضطرابات» في السجن. وأضاف أن نحو 40 سجينًا استغلوا الفوضى، محاولين الفرار لكن الشرطة ألقت القبض عليهم.

مقتل 350 سجينًا منذ فبراير 2021

والاشتباكات التي غالبًا ما تكون عنيفة تقع بانتظام في السجون الإكوادورية، حيث لقي ما يقارب 350 سجينًا مصرعهم منذ فبراير 2021. ووقع التمرد الأخير مطلع أبريل في سجن جنوب البلاد حيث قتل 20 سجينًا وتعرضت جثث للتشويه.

ووفقًا للحكومة، فإن العصابات المتنافسة لمهربي المخدرات الخاضعة لسيطرة الكارتلات المكسيكية، تشن حربًا للسيطرة على السجون المكتظة، وهي حرب عجزت السلطات حتى الآن عن وقفها.