ماكرون: بإمكان بريطانيا الانضمام إلى أي «منظمة سياسية أوروبية» مقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، أن بريطانيا «يمكن أن يكون لها مكان» في منظمة أوروبية أوسع تضم دولًا ديمقراطية من خارج الاتحاد الأوروبي.

وصرح ماكرون للصحفيين في برلين إثر إجرائه محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، «قررت المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي، ولكن يمكن أن يكون لها مكان في هذه المنظمة السياسية»، وفق «فرانس برس».

تغييرات على المعاهدات الأوروبية

وأعرب الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، عن دعمهما إدخال تغييرات على المعاهدات الأوروبية لجعل التكتّل «أكثر فعالية واستقلالية»، وهو اقتراح تعارضه نحو نصف الدول الأعضاء.

وقال ماكرون، من مدينة ستراسبورغ الفرنسية، «علينا إصلاح نصوصنا، هذا واضح. ومن طرق هذا الإصلاح عقد مؤتمر لمراجعة المعاهدات. هذا أصلًا مقترح من البرلمان الأوروبي وأنا أوافق عليه». وجاء تصريح ماكرون خلال خطابه الأول حول أوروبا منذ إعادة انتخابه، قبل مغادرته إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس.

شولتس.

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فرنسا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي

وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية النصف الأول من العام، ويريد إيمانويل ماكرون معالجة هذه المسألة «بالجرأة والحرية اللازمتين» مع قادة الدول الأعضاء السبع والعشرين خلال القمة الأوروبية المقررة في 23 و24 يونيو.

لكن سرعان ما أعربت 13 دولة، الإثنين، عن معارضتها لمثل هذه التغييرات التي يصعب التوافق حولها لمنح المزيد الصلاحيات للاتحاد الأوروبي أو تعديل وظائفه. وجاء في بيان نشرته السويد ووقعت عليه أيضًا دول بينها بولندا ورومانيا وفنلندا، «لا نؤيد محاولات متسرعة وسابقة لأوانها لإطلاق» مثل هذا المسار.