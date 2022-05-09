بوتين يتمسك بإكمال «العملية العسكرية» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمسك بلاده بمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا، موضحًا أن «جميع الخطط العسكرية الموضوعة يجري القيام بها، وسوف تتحقق النتيجة، ولا شك في ذلك».

واعتبر بوتين أن روسيا طرقت جميع السبل لحل الوضع مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وذلك قبل اتخاذ قرار خوض العملية العسكرية الروسية الخاصة، حسبما صرح خلال لقائه مع والد قائد كتيبة قُتل خلال معارك في أوكرانيا، وفق وكالة «سبوتنيك».

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بوتين: أوكرانيا رضخت للغرب وواشنطن

وأشار إلى أن «العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جاءت كرد على عدم اكتراث كييف بحل الوضع، ورضوخها للغرب وسياسة واشنطن في المنطقة»، مضيفًا أن الجيش الروسي يقاتل ببسالة وعنفوان وإخلاص.

وتواصل القوات الروسية غزو أوكرانيا منذ 24 فبراير، وتقول موسكو إن العملية العسكرية تهدف إلى «حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة».