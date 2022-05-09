مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول كوريا الشمالية بطلب من واشنطن الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع عاجل علني لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية بعدما أطلقت الأخيرة صواريخ باليستية أخيرًا، وتقرر أن يُعقد الاجتماع الأربعاء عند الساعة 19.00 ت غ، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الإثنين.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تخشى الولايات المتحدة من أن تستأنف كوريا الشمالية تجاربها النووية في الأسابيع المقبلة. وقالت المصادر إن واشنطن التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في الشهر الحالي، كانت تفكر منذ نهاية الأسبوع الماضي بعقد اجتماع للمجلس بشأن آخر عمليات إطلاق صواريخ أجرتها بيونغ يانغ، بحسب «فرانس برس».

وكشفت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي، طبيعة المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية، السبت الماضي، مؤكدة أنه صاروخ باليستي من غواصة، وذلك بعد ساعات على تحذير الولايات المتحدة من إمكان أن تعاود بيونغ يانغ تجاربها النووية.

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وقالت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان «رصد عسكريونا قرابة الساعة 14.07 (الساعة 05.07 بتوقيت غيرنتش)، صاروخًا باليستيًا قصير المدى، يرجح أن يكون أطلق من غواصة، من البحر قبالة سينبو، هامغيونغ الجنوبية»، وفق وكالة «فرانس برس»..

التجربة النووية السابعة

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قالت كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفًا لم تعرف طبيعته باتجاه بحر اليابان، وذلك بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا، في حين تتزايد التحذيرات من احتمال إجرائها تجربة نووية. جاء ذلك بعد يوم واحد من تحذير الولايات المتحدة من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبًا أول تجربة نووية لها منذ 2017، وأطلقت دعوة جديدة إلى الحوار رغم الجمود الدبلوماسي الحالي.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، إن بيونغ يانغ، «تجهز موقع بونغيي-ري وقد تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك هذا الشهر، وهو ما سيكون تجربتها النووية السابعة».