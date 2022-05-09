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60 دولة تطالب باجتماع لمجلس حقوق الإنسان حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 06:13 مساء
60 دولة تطالب باجتماع لمجلس حقوق الإنسان حول أوكرانيا
من ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا (الإنترنت)
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دعت أوكرانيا بتأييد من عشرات الدول، الإثنين، إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ردًا على «جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا» فيها.

وقالت السفيرة الأوكرانية لدى الأمم المتحدة يفينييا فيليبينكو، في مقطع فيديو نُشر على «تويتر»، «هذه المبادرة تدعمها نحو 60 دولة من جميع مناطق العالم، معًا، نوجه رسالة قوية أخرى إلى بوتين وزمرته من مجرمي الحرب: أنتم معزولون كما لم يحدث من قبل»، وفق «فرانس برس».

 جرائم الحرب.. والانتهاكات واسعة النطاق 
وكتبت فيليبينكو، في رسالة إلى رئيس المجلس، «الوضع الحالي، يتطلب اهتمامًا عاجلًا من المجلس في ضوء التقارير الأخيرة عن جرائم الحرب والانتهاكات واسعة النطاق في بلدة بوتشا وغيرها من المناطق المحررة من البلاد والتقارير المستمرة عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في مدينة ماريوبول».

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وعقب انسحاب القوات الروسية من محيط كييف، في أواخر مارس الماضي، لتركيز عمليتها على الشرق الأوكراني، اتهمت السلطات الأوكرانية الروس بقتل مئات المدنيين في منطقة بوتشا. فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، واصفة تلك الاتهامات بالأكاذيب والتلفيقات بهدف تشويه سمعة الجيش الروسي.

إلا أن الدعوات الدولية تتصاعد منذ أسابيع من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبت من قبل القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، سواء في محيط العاصمة أو ماريوبول جنوب شرق البلاد، التي سقطت قبل فترة في قبضة الروس، عقب حصار دام أسابيع.

يوم مهم في روسيا
يذكر أن ماريوبول المطلة على بحر آزوف، جنوب شرق أوكرانيا، التي باتت بالكامل تقريبًا تحت السيطرة العسكرية الروسية، ما عدا مجمع آزوفستال الصناعي، حيث يتحصن آخر المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين، مثلت منذ انطلاق العملية الروسية، هدفًا استراتيجيًا للروس، لاسيما أن السيطرة ستفتح ممرًا بريًا لتنقل القوات الروسية بين الشرق الأوكراني وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو لأراضيها العام 2014.

أما بالنسبة لتاريخ التاسع من مايو، فهو يعتبر يومًا مهمًا في روسيا، لأنه العيد الوطني للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، التي قُتل فيها ما يقدر بنحو 27 مليون مواطن سوفياتي بين العامين 1941 و1945.

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