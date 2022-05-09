إردوغان يحذر اللاجئين السوريين في تركيا من فوز «الشعب الجمهوري» بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، بأنه لن يرسل أبدًا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة.

وقال رئيس تركيا، التي تستقبل أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري، «سنحمي حتى النهاية أخواننا المطرودين من سورية بسبب الحرب... لن نطردهم أبدًا من هذه الأرض»، مستنكرًا تصريحات قادة المعارضة الذين يطالبون بانتظام بإعادة اللاجئين السوريين إلى سورية، وفق «فرانس برس».

وتابع، بالحديث عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أمام مجموعة رواد أعمال: «بابنا مفتوح على مصراعيه، وسنواصل استقبال (السوريين). لن نعيدهم إلى أفواه القَتَلة». وتدعو عدة أحزاب معارضة تركية بشكل منتظم إلى إعادة ملايين اللاجئين السوريين من تركيا إلى سورية.

جميع السوريين يغادرون تركيا «خلال عامين»

وأكد الأسبوع الماضي «حزب الشعب الجمهوري» وهو أكبر أحزب المعارضة أنه إذا وصل إلى السلطة في الانتخابات التشريعية والرئاسية في يونيو 2023، فسيغادر جميع السوريين تركيا «خلال عامين».

وأعلن إردوغان، الأسبوع الماضي، أنه يحضِّر «لعودة مليون» سوري إلى بلدهم على أساس تطوعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبال سوريين في شمال غرب سورية، بمساعدة دولية.

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ومنذ العام 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سورية، عاد نحو 500 ألف سوري إلى «المناطق الآمنة» التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها مع سورية، بحسب إردوغان.

ودُشنت أول منازل مجمعة والبنية التحتية اللازمة لاستقبال اللاجئين السوريين العائدين في 3 مايو في مخيم كمونة في منطقة سرمدا. وهو مشروع ممول من أنقرة.

تركيا تستضيف خمسة ملايين لاجئ

ووعد إردوغان أمام حشد مبتهج ملوحًا بالأعلام التركية، بأن بلاده ستستمر بمساعدة السوريين وأن 100 ألف منزل على الأقل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام في شمال غرب سورية.

وتستضيف تركيا نحو خمسة ملايين لاجئ على أراضيها، معظمهم من السوريين والأفغان، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي في العام 2016. ونشأت توترات على مر السنين، لاسيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.

ورغم محدودية هذه الحوادث، إلا أنها أثارت مخاوف منظمات الإغاثة من أن يصبح اللاجئون موضوعًا في حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في يونيو 2023.