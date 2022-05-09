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ماكرون: لا يمكن بناء السلام في أوكرانيا عبر «إذلال» روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 04:25 مساء
ماكرون: لا يمكن بناء السلام في أوكرانيا عبر «إذلال» روسيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، من ستراسبورغ شرق فرنسا، أن في سبيل إنهاء الحرب التي يشنها الجيش الروسي في أوكرانيا، يجب بناء السلام دون «إذلال» روسيا. 

وقال، خلال مؤتمر صحفي في البرلمان الأوروبي، «غدًا سيكون لدينا سلام نبنيه، دعونا لا ننسى ذلك أبدًا. سيتعين علينا القيام بذلك مع أوكرانيا وروسيا حول الطاولة... لكن ذلك لن يحصل من خلال رفض أو استبعاد بعضنا بعضًا، ولا حتى بالإذلال»، بحسب «فرانس برس».

البرلمان الأوروبي يدعو لإعادة صياغة المعاهدات الأساسية للاتحاد
ماكرون يبدي تأييده لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي

وأعلن الرئيس الفرنسي، الإثنين، أنه «مؤيد لمراجعة معاهدات» الاتحاد الأوروبي، مقترحًا أن يناقش قادة الدول الأعضاء الـ27 الأمر خلال قمة في يونيو.

مراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي 
وقال ماكرون، أمام البرلمان الأوروبي، في أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، «ينبغي إصلاح نصوصنا، هذا واضح.. أحد مسارات هذا الإصلاح هو الدعوة لعقد اجتماع عام لمراجعة المعاهدات. هذا اقتراح البرلمان الأوروبي وأنا موافق عليه».

ودعا ماكرون، إلى إنشاء «مجموعة سياسية أوروبية» لضم أوكرانيا خصوصًا، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق «عقودًا». وقال ماكرون في مناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا، «هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية التي تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن».

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