شارل ميشال من أوديسا: الكرملين «لن يتمكن» من «إلغاء روح الحرية لديكم»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، للأوكرانيين خلال زيارة مفاجئة لأوديسا، المدينة الرئيسية في جنوب أوكرانيا، الإثنين، أن الكرملين «لن يتمكن أبدًا» من «إلغاء روح الحرية لديكم».

وقال، في رسالة عبر الفيديو نشرت على «تويتر» بعد ساعات من إحياء موسكو ذكرى الانتصار السوفياتي على ألمانيا النازية في 9 مايو، «يريد الكرملين قمع روح الحرية والديمقراطية لديكم. أنا مقتنع تمامًا بأنه لن ينجح أبدًا»، وفق «فرانس برس».

وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن ميشال، اضطر للاحتماء بسبب ضربات صاروخية، أثناء زيارة مفاجئة إلى أوديسا، المدينة الرئيسية في جنوب أوكرانيا. وأكد المصدر أنه خلال لقاء بين ميشال ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، «اضطر المشاركون إلى مقاطعة الاجتماع للاحتماء لأن صواريخ ضربت منطقة أوديسا مرة أخرى».

- المفوضية الأوروبية تبدي «رأيها» في يونيو بشأن ترشيح أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي

- شارل ميشال اضطر للاحتماء من القصف أثناء زيارة مفاجئة لأوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن المفوضية ستبدي «رأيها» الشهر المقبل، بشأن ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكتبت فون دير لايين، في تغريدة، أنها تحدثت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتتطلع إلى الحصول على إجابات عن استبيان عضوية الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن «المفوضية الأوروبية ستسعى إلى إبداء رأيها في يونيو».

قريبة جدًا

وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرارًا خلال الأشهر الماضية، أن بلاده باتت قريبة جدًا من هذا التحول، في إشارة إلى دخول الاتحاد. وأوضح أن المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية تتحركان معًا نحو هذا الهدف الاستراتيجي.

أتى ذلك، بعد أن وقعت الرئاسة الأوكرانية في 28 فبراير الماضي، طلبًا رسميًا للانضمام على الفور إلى الاتحاد الذي يضم 27 دولة، وذلك بموجب إجراء خاص؛ لأن كييف تدافع عن نفسها في مواجهة روسيا.