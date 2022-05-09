مقتل نائب من الحزب الحاكم في اشتباكات عنيفة بسريلانكا

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي نائب من الحزب الحاكم في سريلانكا، الإثنين، بعيد اشتباك مع محتجين مناهضين للحكومة خارج العاصمة، حسبما قالت الشرطة، في حين أُصيب العشرات في أعمال عنف في كولومبو.

وأشارت الشرطة إلى أن النائب، أماراكيرثي أتوكورالا، أطلق النار، وأصاب شخصين بجروح بالغة، كانا يعترضان سيارته في نيتامبوا، ووُجد ميتا لاحقا بعدما حاول الاختباء في مبنى قريب، بحسب وكالة «فرانس برس».

- استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد صدامات عنيفة في كولومبو

فيما استقال رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، الإثنين، بُعيد وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة، أسفرت عن إصابة 78 شخصا بجروح، وفق الناطق باسمه، روهان ويليويتا.

وقال ويليويتا إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عاما أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا، ما يمهد الطريق أمام تشكيل «حكومة وحدة جديدة»، وفق وكالة «فرانس برس».