حظر تجول في عاصمة سريلانكا بعد صدامات خلفت 20 جريحا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شرطة سريلانكا، الإثنين، حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، إثر اندلاع اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين مطالبين باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

وقالت السلطات إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، فيما أفاد مراسلو «فرانس برس»، أن أشخاصا موالين لراجاباكسا هاجموا بالعصي والهراوات المتظاهرين المخيمين خارج مكتب الرئيس منذ 9 أبريل.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة، لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة.

وتعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية، وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت لجائحة «كوفيد-19» التي حرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفقا لخبراء اقتصاديين.

ويتظاهر السريلانكيون منذ عدة أسابيع، متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في هذه الأزمة ويطالبون باستقالتهما.

«الأزمة التي نشهدها تتطلب حلا اقتصاديا»

والإثنين، حث رئيس الوزراء عبر موقع تويتر «السكان على ضبط النفس، وتذكر أن العنف لا يؤدي إلا إلى العنف»، مضيفا أن «الأزمة الاقتصادية التي نشهدها تتطلب حلا اقتصاديا التزمت هذه الحكومة بإيجاده».

وأعلن الرئيس راجاباكسا الجمعة، حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال خمسة أسابيع ومنح سلطات واسعة لقوات الأمن، بما في ذلك السماح لها باعتقال المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة من دون إشراف قضائي. كما أذن بنشر الجنود لحفظ النظام ومساندة الشرطة.

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وعززت الشرطة وقوامها 85 ألف رجل، تدابير الأمن حول جميع نواب الحزب الحاكم. وقالت وزارة الدفاع في بيان الأحد، إن المتظاهرين المناهضين للحكومة يتصرفون بطريقة «استفزازية وتنطوي على تهديد» ويعطلون الخدمات الأساسية.

وأعلنت النقابات في نهاية الأسبوع أنها ستنظم احتجاجات يومية اعتبارا من اليوم الإثنين، لإجبار الحكومة على التراجع عن حالة الطوارئ.

وحذر الزعيم النقابي رافي كوموديش في بيان من أنه سيحشد عمال القطاعين العام والخاص، لاقتحام البرلمان الوطني عندما يفتتح جلسته المقبلة في 17 مايو، وأضاف «ما نريده هو أن يرحل الرئيس وعائلته».

وأعلنت سريلانكا في 12 إبريل الماضي، تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وباشرت محادثات مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها.