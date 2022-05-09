Atwasat

منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات فيينا يزور طهران هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 10:59 صباحا
منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات فيينا يزور طهران هذا الأسبوع
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة (أرشيفية: الإنترنت).
alwasat radio

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، إنريكي مورا، سيزور طهران هذا الأسبوع، فيما أفادت الصحافة المحلية أن الزيارة ستجري الثلاثاء.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن مورا «سيلتقي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري» كبير المفاوضين الإيرانيين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة، التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضات التي تجري بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، لإعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وبعد توقّف المفاوضات في مارس في العاصمة النمساوية، دعت إيران في 25 إبريل إلى اجتماع في «أقرب وقت ممكن» لإحياء الاتفاق النووي.

وتابع خطيب زادة «زيارة السيد مورا تجعل المفاوضات تتقدّم في الاتجاه الصحيح»، لكن ذلك «لا يعني أنه يحمل رسالة جديدة بعد توقّف» المفاوضات، كون الرسائل «يتمّ تبادلها باستمرار بين إيران والولايات المتحدة، عن طريق الاتحاد الأوروبي».

إزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء
ومن بين العقبات الرئيسية، مطالبة طهران بإزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية».

وأضاف خطيب زادة أن على الإعلام «ألّا يحصر المسائل (المعلّقة) بين إيران والولايات المتحدة بموضوع واحد، مثل موضوع الحرس الثوري».

وقال أيضًا، دون أن يعطي تفاصيل «احتُرمت الخطوط (الحمر) التي حدّدتها السلطات العليا للجمهورية الإسلامية ولذلك وصلنا إلى هذا الوضع اليوم»، مضيفا «إذا قررت الولايات المتحدة اليوم احترام حقوق الشعب الايراني، يمكننا الذهاب إلى فيينا بعد زيارة السيد مورا، وتوقيع الاتفاق».

ولفت إلى أن «مورا طلب عقد اجتماعات أخرى (مع مسؤولين ايرانيين) داخل وخارج وزارة الخارجية، لكن علينا أن نرى ما سيحدث».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين

أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا

بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها

عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط ...
حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»

حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»
رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»

رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»
مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة

مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة
حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب

حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب
إيان مارتن يتحدث عن الحاجة لـ«مقاربة دولية موحدة» لإنجاح الانتخابات الليبية

إيان مارتن يتحدث عن الحاجة لـ«مقاربة دولية موحدة» لإنجاح الانتخابات الليبية
ليبيا ونظرية الألعاب

ليبيا ونظرية الألعاب
«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية

«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا

بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا
«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء الغرب في 2011

«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء...
جريدة «الوسط»: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وواشنطن قلقة من الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وواشنطن قلقة من الإغلاق النفطي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا تعلن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا
بريطانيا تعلن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا
بوريل يدعو إلى استخدام الأموال الروسية المجمدة في إعادة بناء أوكرانيا
بوريل يدعو إلى استخدام الأموال الروسية المجمدة في إعادة بناء ...
زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب سواحل تايوان
زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب سواحل تايوان
إصابات كورونا ترتفع عالميا إلى 517.3 مليون.. و11.33 مليار يحصلون على اللقاح
إصابات كورونا ترتفع عالميا إلى 517.3 مليون.. و11.33 مليار يحصلون ...
بوتين: الجيش الروسي يدافع عن «الوطن الأم» في أوكرانيا
بوتين: الجيش الروسي يدافع عن «الوطن الأم» في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا...
«مسؤول تركي»: إردوغان يزور السعودية الخميس
«مسؤول تركي»: إردوغان يزور السعودية الخميس...
المزيد
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات فيينا يزور طهران هذا الأسبوع
منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات فيينا يزور طهران هذا الأسبوع...
زيلينسكي: أوكرانيا لن تدع روسيا «تستأثر بالانتصار» على النازية
زيلينسكي: أوكرانيا لن تدع روسيا «تستأثر بالانتصار» على ......
بوتين: الجيش الروسي يدافع عن «الوطن الأم» في أوكرانيا
بوتين: الجيش الروسي يدافع عن «الوطن الأم» في أوكرانيا...
إصابات كورونا ترتفع عالميا إلى 517.3 مليون.. و11.33 مليار يحصلون على اللقاح
إصابات كورونا ترتفع عالميا إلى 517.3 مليون.. و11.33 مليار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط