منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات فيينا يزور طهران هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، إنريكي مورا، سيزور طهران هذا الأسبوع، فيما أفادت الصحافة المحلية أن الزيارة ستجري الثلاثاء.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن مورا «سيلتقي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري» كبير المفاوضين الإيرانيين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة، التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضات التي تجري بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، لإعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وبعد توقّف المفاوضات في مارس في العاصمة النمساوية، دعت إيران في 25 إبريل إلى اجتماع في «أقرب وقت ممكن» لإحياء الاتفاق النووي.

وتابع خطيب زادة «زيارة السيد مورا تجعل المفاوضات تتقدّم في الاتجاه الصحيح»، لكن ذلك «لا يعني أنه يحمل رسالة جديدة بعد توقّف» المفاوضات، كون الرسائل «يتمّ تبادلها باستمرار بين إيران والولايات المتحدة، عن طريق الاتحاد الأوروبي».

إزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء

ومن بين العقبات الرئيسية، مطالبة طهران بإزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية».

وأضاف خطيب زادة أن على الإعلام «ألّا يحصر المسائل (المعلّقة) بين إيران والولايات المتحدة بموضوع واحد، مثل موضوع الحرس الثوري».

وقال أيضًا، دون أن يعطي تفاصيل «احتُرمت الخطوط (الحمر) التي حدّدتها السلطات العليا للجمهورية الإسلامية ولذلك وصلنا إلى هذا الوضع اليوم»، مضيفا «إذا قررت الولايات المتحدة اليوم احترام حقوق الشعب الايراني، يمكننا الذهاب إلى فيينا بعد زيارة السيد مورا، وتوقيع الاتفاق».

ولفت إلى أن «مورا طلب عقد اجتماعات أخرى (مع مسؤولين ايرانيين) داخل وخارج وزارة الخارجية، لكن علينا أن نرى ما سيحدث».