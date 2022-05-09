بوريل يدعو إلى استخدام الأموال الروسية المجمدة في إعادة بناء أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في دفع الأموال الروسية المجمدة للمساعدة في تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

وقال بوريل، في مقابلة مع جريدة «فاينانشال تايمز»، الإثنين، إنه سيكون من المنطقي أن يفعل الاتحاد ما نفذته الولايات المتحدة بأصول المصرف المركزي الأفغاني بعد سيطرة طالبان على الدولة الآسيوية، حسب وكالة «رويترز».

وجمدت واشنطن الأموال الأفغانية بعد استيلاء طالبان على الجيش، وتخطط لاستخدام بعضها لمساعدة الشعب الأفغاني، بينما تحتفظ بالباقي لإرضاء الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب ضد الحركة.

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وفرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون قيودا على الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الروسي منذ أن بدأت البلاد غزوها لأوكرانيا، وهي إجراءات تصفها موسكو بأنها «عملية عسكرية خاصة».

وأضاف بوريل: «لدينا المال في جيوبنا، وعلى أحدهم أن يشرح لي سبب كون هذا مفيدا للمال الأفغاني وليس جيدا للمال الروسي».