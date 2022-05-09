بريطانيا تعلن عن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة البريطانية، مساء الأحد، عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن-ماري تريفليان، قولها في بيان إن «حزمة العقوبات الكبيرة هذه ستلحق مزيدا من الضرر بآلة الحرب الروسية».

عقوبات أميركية جديدة على روسيا

وأمس الأحد، أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستفرض عقوبات على ثلاث من كبرى قنوات التلفزة الروسية وستحرم كل الشركات الروسية من الاستفادة من الخدمات الاستشارية وتلك المتصلة بالمحاسبة التي توفرها الشركات الأميركية، وفق بيان للبيت الأبيض نقلته «فرانس برس».

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وتستهدف العقوبات الجديدة وضع قنوات «بيرفي كنال» و«روسيا-1» و«ان تي في» على القائمة السوداء، وتحظر واشنطن على أي شركة أميركية تمويلها عبر الإعلانات أو بيعها معدات.

الدول السبع تتعهد بمساعدة أوكرانيا

وجدد قادة مجموعة الدول السبع «تعهدهم اتخاذ إجراءات جديدة لمساعدة أوكرانيا في ضمان مستقبل حر وديمقراطي» و«الدفاع عن نفسها وصد أعمال عدائية مقبلة»، وفق بيان صدر عقب اجتماعهم أمس الأحد.

واعتبرت الدول الأعضاء في مجموعة السبع أن أفعال الرئيس الروسي في أوكرانيا «تلحق العار بروسيا وبالتضحيات التاريخية لشعبها»، وذلك في وقت يستعد فلاديمير بوتين لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية اليوم الإثنين.